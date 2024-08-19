Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории завода в Стерлитамаке

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии в Стерлитамаке, в результате чего пострадали люди, сообщает управление Следственного комитета России по Башкирии в понедельник.

"По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги. Они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания и обстоятельств произошедшего.

"В ходе следствия действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что на территории Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии произошел пожар. По предварительным данным, он возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

В результате трое мужчин 1974, 1980 и 1988 годов рождения получили термические ожоги, они находятся в реанимации. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, третьего - как крайне тяжелое.

По данным регионального МЧС, к ликвидации пожара привлечен 41 специалист и 17 единиц техники.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам (МТБЭ), отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).