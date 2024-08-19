Стерлитамакский нефтехимзавод после пожара работает штатно, угроз экологии нет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ, входит в "Росхим"), где в понедельник произошел пожар на газопроводе, заявляют об отсутствии угроз экологической обстановке в башкирском Стерлитамаке.

"Лабораторией промышленной санитарии превышение норм ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе - ИФ) не выявлено, угрозы экологической обстановке города нет. Промышленная площадка акционерного общества "Стерлитамакский нефтехимический завод" работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" на СНХЗ.

Как сообщалось, 19 августа в 11:26 по местному времени в районе Уфимского тракта, 4 на межцеховой эстакаде нефтехимического завода произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. В результате пожара пострадали три человека, двое из которых - сотрудники предприятия. Они госпитализированы.

"Причины происшествия выясняются. Ведется расследование. Вместе с тем, проводится межведомственная проверка причин происшествия, усилены меры пожарной безопасности и контроль над техникой безопасности производства работ", - отметил представитель СНХЗ.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам, отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).