Поиск

Стерлитамакский нефтехимзавод после пожара работает штатно, угроз экологии нет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ, входит в "Росхим"), где в понедельник произошел пожар на газопроводе, заявляют об отсутствии угроз экологической обстановке в башкирском Стерлитамаке.

"Лабораторией промышленной санитарии превышение норм ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе - ИФ) не выявлено, угрозы экологической обстановке города нет. Промышленная площадка акционерного общества "Стерлитамакский нефтехимический завод" работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" на СНХЗ.

В РоссииУголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории завода в СтерлитамакеУголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории завода в СтерлитамакеЧитать подробнее

Как сообщалось, 19 августа в 11:26 по местному времени в районе Уфимского тракта, 4 на межцеховой эстакаде нефтехимического завода произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. В результате пожара пострадали три человека, двое из которых - сотрудники предприятия. Они госпитализированы.

"Причины происшествия выясняются. Ведется расследование. Вместе с тем, проводится межведомственная проверка причин происшествия, усилены меры пожарной безопасности и контроль над техникой безопасности производства работ", - отметил представитель СНХЗ.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам, отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).

Стерлитамак Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ взяли под контроль ж/д станцию Выемка и населенный пункт Артемово в ДНР

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории завода в Стерлитамаке

Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории завода в Стерлитамаке

К месту крупного лесного пожара в Туве направлен самолет-амфибия Бе-200

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода

ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, завербованного Украиной

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

Сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });