VK запустил аналог платформы Miro

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK запустил бета-версию сервиса для совместной работы "VK Доска", готовится предоставить возможность переноса в него данных из других платформ, сообщила компания.

Сервис "VK Доска" позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе, в нем можно создавать неограниченное число приватных виртуальных досок, демонстрировать идеи и проводить рабочие встречи, обучение и т.д. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок.

В ближайшее время VK планирует реализовать возможность бесплатного сохранения и переноса данных из других сервисов в "VK Доску".

На прошлой неделе о запуске аналога уходящему из России сервису Miro объявила платформа корпоративных коммуникаций DION (принадлежит холдингу Т1). Платформа представила интерактивную онлайн-доску DION.Whiteboard, которая помогает командам организовывать рабочее взаимодействие.

Свою платформу онлайн-досок для совместной работы также разрабатывает "Яндекс", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, и подтвердил официальный ее представитель.

Сервис для совместной работы Miro объявил об остановке работы в России и Белоруссии с 12 сентября в связи расширением санкций США.

12 июня Минфин США объявил о новых ограничительных мерах в отношении России, которые предполагают запрет на предоставление консультационных услуг и услуг проектирования в области IT, на предоставление услуг техподдержки для программных продуктов корпоративного уровня и облачных сервисов. Ограничения вступают в силу 12 сентября.