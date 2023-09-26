Webinar Group приобрел проект онлайн-досок Jespo

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Вебинар технологии" (Webinar Group, разработчик решений и сервисов для совместной работы) приобрело сервис интерактивных онлайн-досок Jespo, говорится в сообщении компании.

"За счет интеграции сервиса с имеющимися решениями компании для коллективной работы рассчитываем занять до 50% российского рынка сервисов онлайн-досок, который нами оценивается в 2 млрд рублей, - сказали "Интерфаксу" в Webinar Group. - Этот сегмент рынка освободился с фактическим прекращением работы в России сервиса интерактивной онлайн-доски для совместной работы Miro (он перестал принимать платежи с территории РФ - ИФ)".

При этом в Webinar Group подчеркнули, что в 2021 году выручка Miro в России составила около 1 млрд рублей.

"В целом наш план заключается в том, чтобы подхватить всех бывших клиентов Miro и продолжить тренд роста этого рынка", - подчеркнули в компании.

Сам сервис Jespo представляет собой онлайн-доску для совместной работы, позволяющую работать в том числе со схемами и диаграммами, дорожными картами. К настоящему времени Webinar Group уже интегрировала сервис со своими продуктами.

Команда разработчиков Jespo вошла в состав Webinar Group. При этом в компании был образован отдельный департамент по развитию этого направления. Его возглавили основатели Jespo Александр и Иван Богатовы.

ПАО МТС в 2022 году приобрело 75,5% ООО "Вебинар" и ООО "Вебинар Технологии" за 2,1 млрд рублей. Сама Webinar Group была основана в 2008 году. Ей принадлежит сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории РФ.

Совокупная выручка "Вебинар" и "Вебинар Технологии" за 2022 год составила около 1 млрд рублей, а чистая прибыль – около 160 млн рублей.