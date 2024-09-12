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"Яндекс" запускает аналог Miro

"Яндекс" запускает аналог Miro
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил, что запускает платформу онлайн-"досок" для совместной работы. Платформа работает как аналог Miro, который с 12 сентября прекратил работу в России и Белоруссии в связи расширением санкций США.

Сервис получил название "Яндекс Концепт", он работает как часть офисной среды "Яндекс 360".

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"Яндекс Концепт" был создан с помощью решений компании Pruffme, работающей на рынке с 2015 года. "Яндекс" уже договорился о ее покупке. Сумма и другие параметры сделки не раскрываются.

Помимо интерактивных досок, Pruffme разрабатывает инструменты для проведения вебинаров и онлайн-конференций. Выручка компании за 2023 год составила 97,8 млн рублей, чистая прибыль - 2,11 млн рублей.

"В "Концепте" уже есть все основные инструменты, которые могут понадобиться команде. Её участники могут добавлять и форматировать текст, создавать таблицы и диаграммы, использовать медиафайлы и совместно редактировать содержимое. Имеется библиотека готовых шаблонов - чтобы не приходилось тратить время на создание досок с нуля. Кроме того, в "Концепт" можно перенести данные из другого подобного сервиса - Miro", - сообщил "Яндекс".

12 июня Минфин США ввел против России новые санкции, которые предполагают запрет на предоставление консультационных услуг и услуг проектирования в области IT, на предоставление услуг техподдержки для программных продуктов корпоративного уровня и облачных сервисов. Ограничения вступили в силу 12 сентября.

США Яндекс Pruffme Белоруссия Miro
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