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Более 40 пожарных пострадали при тушении огня на складе в ростовском Пролетарске

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госпитализация потребовалась 18 пожарным, которые тушат пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области, атакованном беспилотниками, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что принято решение о доставке пятерых пострадавших, находящихся в реанимации, в медицинские учреждения Ростова-на-Дону. Также на место уже прибыли специалисты из областных медучреждений и участвуют в оказании медпомощи. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром на юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске в понедельник ввели режим чрезвычайной ситуации.

Местные власти ранее в понедельник сообщали о 18 пострадавших, в свою очередь Голубев уточнил, что пострадавшие - пожарные.

Пролетарск Ростовская область
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