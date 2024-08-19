Лавров исключил переговоры с Украиной на фоне нападения на Курскую область

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В текущей ситуации о переговорах Москвы и Киева не может быть и речи, заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1" глава российского МИД Сергей Лавров.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может", - сказал министр.

"И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - добавил он.

Лавров назвал слухами появившуюся информацию о непубличных контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара и по продовольственной безопасности при участии Турции.

"Все это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы - по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам, обмен пленными и так далее. Эти три рабочие группы созданы, готовятся их заседания. И кто бы что ни говорил о неких намеках о том, чтобы Россию как-то туда привлекать, это все от лукавого. Потому что, еще раз скажу, речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью - продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского"", - заявил Лавров.