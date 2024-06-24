Лавров заявил, что после швейцарской конференции от Запада звучат лишь ультиматумы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Все предложения Запада в контексте урегулирования украинского кризиса Россия воспринимает в качестве ультиматума, никаких конкретных предложений России после первой швейцарской конференции выдвинуто не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы воспринимаем все происходящее исключительно как следствие ситуации, когда перед нами западные ультиматумы, и все решения, которые президент принимает о наших дальнейших шагах, исходят из этого", - сказал Лавров журналистам в Минске.

"Наша добрая воля хорошо известна, нам ее не занимать", - отметил министр.

По его словам, недавняя инициатива президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании на Украине была Западом воспринята негативно.

"Ни с кем мы никакие подпольные переговоры (по урегулированию украинского кризиса - ИФ) не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие этой "сходки" в Бюргенштоке, могу только сказать, что формулировки, которые мы слышали, а мы слышали только то, что говорят, никаких личных обращений к нам не было, - все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, идут в русле все той же самой политики ультиматумов по отношению к Российской Федерации", - заявил Лавров.