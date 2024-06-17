МИД РФ заявил, что подобные швейцарской встречи по Украине не могут быть площадкой для серьезного диалога о мире

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мероприятия, подобные встрече по Украине в Швейцарии, не способны служить площадкой для серьёзного диалога о достижении всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Важнейшим сигналом в таком контексте являются слова главы российского государства о том, что Москва понимает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность вести разговор со всеми странами. Но это должна быть не имитация мирного процесса с целью обслуживать чьи-то корыстные волю и интересы, а серьёзный, обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со встречей в Швейцарии по Украине, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Западу и Киеву "необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует". "Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнётся процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, мероприятия, подобные встрече в Бюргенштоке, "не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира".

изились более чем на $1 за баррель и составляют чуть выше $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине июня упала до $78,85 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals - с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июня цена Urals в китайском порту Shandong оценивается в $77,37, а дисконт к ICE Brent составляет $2,29 за баррель.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу.

"Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light", - сообщил Argus.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то цена составит $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам первой половины июня составляет $63,6 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, составила $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 июня уменьшилась на 6 базисных пунктов, до 15,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в понедельник на 4 базисных пункта, до 15,97% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,34% годовых.