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Куряне смогут проголосовать на губернаторских выборах в принявших их регионах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Курской области участки для голосования организуют и в тех регионах, куда из-за сложной оперативной обстановки были вынуждены выехать жители приграничных районов, сообщил облизбирком.

Комиссия пообещала создать такие участки даже в местах кратковременного пребывания курских избирателей.

По данным на вечер 19 августа, с территории девяти районов Курской области эвакуировано более 121 тысячи человек. В 84 пунктах временного размещения в Курской области находятся 6744 человека, в том числе 1416 детей. Всего в 24 регионах в ПВР находятся 3492 человека.

На должность главы региона претендуют: врио губернатора региона Алексей Смирнов ("Единая Россия"), а также три депутата Курской облдумы - Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Томанов (ЛДПР).

Смирнов и Баев отказались от предвыборной агитации.

"Считаю (...), что сегодня не время для политической рекламы и красивых лозунгов. Поэтому там, где должны быть мои предвыборные материалы, уже размещаются постеры о курских героях нашего времени: врачах, волонтерах, лучших представителях молодежи, народных дружинниках - тех, кто в трудное для нашей малой родины время проявляет характер, курский характер", - написал Смирнов в своем телеграм-канале утром 20 августа.

Он отметил, что в настоящее время "максимально сосредоточился на решении первостепенных задач, возглавляю оперативный штаб".

"Обо всех моих действиях и решениях вы можете узнать из официальных источников, моих личных аккаунтов и средств массовой информации. Стараюсь быть максимально открытым для вас", - подчеркнул врио губернатора.

"Поддерживаю решение Алексея Борисовича Смирнова, который отказался от наружной предвыборной агитации, заменив ее постерами о курянах, которые встали плечом к плечу и помогают родной земле в трудные времена. С момента начала агитации в СМИ отказался от площади в печатных изданиях, а также эфирного времени на местных телекомпаниях. Вчера дал поручение убрать все наружные агитационные материалы", - сообщил Геннадий Баев во "ВКонтакте".

Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Геннадий Баев Алексей Смирнов Курская область
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