В пострадавших от паводка районах Орска 7 сентября организуют придомовое голосование

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пострадавших от паводка районах Орска 7 сентября будут работать мобильные пункты придомового голосования, сообщили в Центризбиркоме России.

Это организуют в границах 26 избирательных участков, на территориях которых будет 68 локаций.

"В условиях, когда люди устраняют последствия паводка, заняты восстановлением своего жилья, это будет удобно для избирателей", - отметили в ЦИК.

Кроме того, во всех районах города избирательные участки 6-8 сентября будут работать по своим привычным адресам. Там, где сейчас идет ремонт, будут задействованы резервные помещения или альтернативные варианты.

В Орске 6-8 сентября планируется проведение выборов губернатора Оренбургской области, а также довыборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №18.