В Курской области перенесли из приграничья 15 избирательных участков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Курской области из соображений безопасности решила перенести 15 участков для голосования из приграничных территорий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комиссии.

"В настоящее время 15 избирательных участков в Кореневском, Глушковском, Хомутовском, Рыльском и Суджанском районах, находившиеся вблизи границы, перенесены в более безопасные места, в глубь районов", - сказал собеседник агентства.

Он допустил, что ближе к выборам в зависимости от обстановки с обстрелами могут быть перемещены еще какие-то участки.

Досрочные выборы губернатора Курской области будут проходить в течение трех дней - с 6 по 8 сентября 2024 года. Также в эти дни в регионе пройдут выборы в органы местного самоуправления.