В СИЗО Москвы в сентябре смогут проголосовать жители 21 региона

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В следственных изоляторах Москвы на выборах в сентябре на избирательных участках смогут проголосовать не только москвичи, но и жители 21 российского региона, где проходят выборы высших должностных лиц, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на заседании комиссии.

Он напомнил, что из постановления Центральной избирательной комиссии от 17 июля 2024 года следует, что нужно либо создавать специальные участки, либо "возложить полномочия по проведению выборов для жителей других регионов по голосованию на выборах высших должностных лиц на тех участках, которые уже созданы".

В единый день голосования в сентябре пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний по выборам различного уровня в 83 регионах России, в том числе выборы губернаторов 21 региона и депутатов Мосгордумы.