Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста еще четверым фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале- Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Исломовых Аминчона и Диловара, Исломова Исроила, а также Касимова Алишера судом продлен срок содержания под стражей до 22 ноября 2024 года", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства. Касимов заявлял в суде при аресте, что ему также вменяется сдача квартиры фигурантам дела о теракте. Все четверо обвиняемых не признают вину.

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия на аналогичный срок продлил арест другим восьмерым фигурантам дела о теракте, в том числе четверым, по версии следствия, исполнителям атаки.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.