Продлен арест четверым фигурантам дела о теракте в Crocus City

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия до 22 февраля продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, которых следствие считает исполнителями атаки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Это Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализод и Шамсидин Фаридуни. Заседание прошло в закрытом режиме.

В зависимости от роли каждого, фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшего гибель людей, в составе организованной группы; участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.Погибли 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенного в России ИГ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы.

В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего, согласно судебным документам, по делу было арестовано 18 человек. Ещё двоим, - по некоторым данным, речь идет о фигурантах, которыми вменили оказание небезопасных услуг - следствие назначило подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

В качестве потерпевших по уголовному делу к июню было признаны более 1,7 тысячи человек.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по уголовному делу задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников. По его словам, было установлено, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан", находившимися в афгано-пакистанской зоне".