Еще четырем фигурантам дела Crocus продлили арест

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще четверым фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей в отношении Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Якубджона Давлатхона Юсуфзоды и Муххамада Шарипзода продлен до 22 ноября 2024 года", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме.

В минувшую пятницу на аналогичный срок суд оставил в СИЗО четверых, по версии следствия, исполнителей теракта: Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ - ИФ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы.

В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорилось в одном из судебных документов по делу.

Всего, согласно судебным документам, по делу было арестовано 18 человек. Еще двоим – по некоторым данным, речь идет о фигурантах, которыми вменили оказание небезопасных услуг, – следствие назначило подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

В качестве потерпевших по уголовному делу к июню было признано более 1,7 тыс. человек.

В мае директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что по уголовному делу задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников. По словам Бортникова, было установлено, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан", находившимися в афгано-пакистанской зоне".