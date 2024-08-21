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Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над пятью регионами России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на среду 45 беспилотников самолетного типа над пятью регионами России.

"11 БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще 23 БПЛА - над Брянской областью, шесть БПЛА - над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью, два – над Курской", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 10 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. По его словам, "это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Белгородская область Московская область Брянская область Калужская область
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