МИД РФ заявил, что проект "Сила Сибири-2" через Монголию находится в высокой степени готовности

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Проект газопровода "Сила Сибири-2" из России в Китай через территорию Монголии находится в высокой степени готовности, практическая реализация начнется после согласования цен и объема поставок и подписания соответствующих документов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Проект находится в высокой степени готовности, начало практической реализации станет возможным сразу после согласования с китайской стороной ценовых условий и объема поставок и выхода на подписание обязывающих документов. Соответствующие переговоры ведутся между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так она прокомментировала информацию о том, что Монголия не включила газопровод "Сила Сибири-2" в план национального развития до 2028 года.

По словам официального представителя МИД РФ, "если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только ролью транзитера, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития собственной экономики, промышленности и инфраструктуры".

Она отметила, что в Москве рассматривают строительство газопровода как один из наиболее значимых энергетических проектов, уверены в том, что "Сила Сибири-2" "отвечает интересам всех участников и в перспективе станет важной частью экономического коридора Россия-Монголия-Китай".

Захарова напомнила, что инициатива прокладки газопровода из России в Китай через территорию Монголии была выдвинута Улан-Батором еще 15 лет назад. Решение о начале подготовительных работ было принято лидерами России и Монголии в 2021 году, создана совместная компания "Газопровод Союз Восток", которая осуществляет проектно-изыскательские работы "согласно утвержденному графику".

В январе 2022 года монгольской стороной было утверждено технико-экономическое обоснование проекта, также согласован маршрут, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования. В конце декабря 2023 года была завершена разработка проектной документации, общая протяженность газопровода по территории Монголии 962 км, предполагаемый объем прокачки составит до 50 млрд кубометров газа в год, отметила официальный представитель МИД РФ.