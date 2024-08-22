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В связи со взрывом газа в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Пермском крае в связи со взрывом газа в многоквартирном доме в Кизеле возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( п. "в" ч. 2 ст. 238 УК), сообщило региональное управление СК.

"Следствием установлено, что в дневное время 22 августа 2024 года в одном из многоквартирных домов в городе Кизел Пермского края произошел хлопок газа, в результате чего обрушилась часть кровли и стен жилого дома", - сказано в сообщении.

Сведения о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным регионального управления МЧС, разбор завалов продолжается. Во время работ объявляют "минуты тишины": затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать голоса возможных пострадавших.

По уточненной информации, из здания эвакуировали 26 человек, в том числе троих детей.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Ленина, там повреждены квартиры двух верхних этажей, обрушилось межэтажное перекрытие. Пострадавший жилец дома доставлен в больницу с ожогами.

МЧС Пермский край Кизел СКР
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