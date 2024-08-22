Поиск

Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении дела по статье о незаконном пересечении госграницы в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и ряда украинских корреспондентов, снимавших материалы в районе Суджи в Курской области.

"Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", - сообщили "Интерфаксу" в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже в Курской области после незаконного пересечения госграницы. Позднее МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.

Тогда же в спецслужбе сообщали, что "проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша".

Пейтон Уолш на прошлой неделе снял репортаж из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

В настоящий момент в Курской области действует введеный по решению директора ФСБ РФ режим контртеррористической операции.

ФСБ CNN Курская область Ник Пейтон Уолш Суджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

Военные РФ сообщили о нейтрализации за ночь 28 дронов ВСУ над шестью регионами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });