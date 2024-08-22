Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении дела по статье о незаконном пересечении госграницы в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и ряда украинских корреспондентов, снимавших материалы в районе Суджи в Курской области.

"Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", - сообщили "Интерфаксу" в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже в Курской области после незаконного пересечения госграницы. Позднее МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.

Тогда же в спецслужбе сообщали, что "проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша".

Пейтон Уолш на прошлой неделе снял репортаж из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

В настоящий момент в Курской области действует введеный по решению директора ФСБ РФ режим контртеррористической операции.