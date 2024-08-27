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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

ФСБ возбудила дела всего на семь иностранных журналистов, работавших в Судже

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Журналист Deutsche Welle (признана в России иноагентом) Николас Симон стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы после публикации материалов из Суджи, когда там находились украинские военные, всего такие дела возбуждены в отношении семи иностранных корреспондентов, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле" Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе н.п. Суджа Курской области", - заявили в ЦОС.

С 17 августа "за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов".

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже в Курской области после незаконного пересечения госграницы. Позднее российский МИД выразил протест послу Италии Чечилии Пиччони в связи с этими событиями.

На прошлой неделе аналогичное уголовное дело было заведено на корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Все они снимали репортажи и иные материалы из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

В Курской области действует режим контртеррористической операции, он был введен по решению директора ФСБ Александра Бортникова.

Deutsche Welle Суджа ФСБ Курская область Николас Симон МИД
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