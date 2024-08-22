ПВО сбила над Белгородом несколько воздушных целей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и его пригородом сработала ПВО.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.

По его данным, в областном центре в результате падения обломков двух БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена одного из предприятий.