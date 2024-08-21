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Белгородский губернатор сообщил о трех раненых в результате последних атак

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В результате последних атак ВСУ на Белгородскую область ранены три человека, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал губернатор.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка.

"В селе Новое Волоконовского района в результате детонации дрона полностью сгорел легковой автомобиль. Еще один беспилотник нанес удар по селу Тишанка Волоконовского района, вследствие чего повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны", - добавил Гладков.

По его данным, в результате прилета боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушено частное домовладение. После атак нескольких дронов-камикадзе в селе разрушены кровли соцобъекта и административного здания.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Новая Таволжанка Белгородский район
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