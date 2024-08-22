Житель Шебекина получил ранение в результате обстрела

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области подвергся обстрелу город Шебекино, там ранен мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг.

"Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил губернатор

По его данным, выявлены различные повреждения в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

"В одном частном доме загорелась кровля - пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано. Также повреждены один гараж и три легковых автомобиля", - сообщил Гладков.

Информация о последствиях обстрела уточняется.