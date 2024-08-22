Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение к сетевому газу садовых товариществ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, уже началось, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Ранее условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ СНТ, а внутри товариществ их участники должны были сами проводить сети до участков. В феврале в послании Федеральному собранию Путин поручил распространить эту программу на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов.

Новак на совещании заявил: "Все необходимые изменения в нормативные акты приняты. Региональные власти оперативно провели инвентаризацию. На сегодняшний лень около 900 тысяч домовладений в примерно 10 тысячах СНТ подпадают под догазификацию. Алгоритм догазификации СНТ доведен до региональных властей, налажено взаимодействие между садоводами и региональными властями. Министерство энергетики, Росреестр, "Союз садоводов России" обеспечивают информационную поддержку региональных властей. Регионы формируют планы-графики догазификации СНТ. Это сделали уже 32 региона, до 1 сентября эта работа завершится".

Вице-премьер привел данные о ходе развернувшейся догазификации садовых товариществ: "Уже подано 25 тысяч заявок на газификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 15 тысяч заявок и заключено 6,4 тысячи договоров. Уже исполнено до границ домовладений 1,19 тысячи".

Всего в рамках программы социальной газификации, сообщил Новак, на данный момент заключено 1,28 млн договоров на догазификацию, из которых исполнено до границ участка 1,033 млн. До конца года ожидается исполнение еще 170 тыс. заявок на подведение газоиспользующей инфраструктуры к домовладениям. Дополнительно в непосредственной близости от участков проведена инфраструктура, которая позволяет в короткие сроки (при наличии заявок) газифицировать еще 160 тысяч домовладений.

"Газпром" направил за три года на социальную газификацию 290 млрд рублей, из которых освоено уже 180 млрд рублей, добавил он.

В текущем году на субсидии льготным категориям граждан в рамках догазификации выделено из региональных бюджетов 7,4 млрд рублей и 1 млрд рублей из федерального. Из этой суммы на сегодня освоено 2,5 млрд рублей, однако до конца года все ассигнования будут освоены, заверил Новак.