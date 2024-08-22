Памфилова сообщила о гибели в зоне СВО 32 членов избирательных комиссий

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В зоне специальной военной операции погибли 32 члена избирательных комиссий, сообщила на форуме "Территория смыслов" председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"К сожалению, геройски погибли 32 наших коллеги, мы чтим их память и не забываем об их семьях, - сказала она. Много председателей территориальных избирательных комиссий, председателей участковых комиссий, рядовых членов комиссии добровольцами ушли на фронт".