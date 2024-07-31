Заявки на участие в ДЭГ в сентябре подали почти 130 тысяч российских избирателей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По стране с 22 июля избиратели подали больше 140 тысяч заявлений на голосование по месту нахождения и онлайн на федеральной платформе на выборах в сентябре подано с 22 июля, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Всего на сегодняшнее утро подано уже более 140 тысяч заявлений, из них 126 820 - это на участие в ДЭГ в тех регионах, подчеркну, где оно будет применяться наряду с традиционным. И 13 641 заявление на сей момент о включении в список избирателей по месту нахождения, то есть от тех, кто решил воспользоваться "Мобильным избирателем"", - сказала она.

Прием заявлений на голосование по месту нахождения, то есть в рамках нашего "Мобильного избирателя" и на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) начался 22 июля.

"Хочу напомнить, что в Москве подача заявлений на ДЭГ не требуется, поскольку наша замечательная столица использует свою собственную платформу и им эта опция уже не нужна", - сказала глава ЦИК.

Как сказано в презентации ЦИК, больше всего заявлений об участии в ДЭГ подано в Московской области - 36 155, на втором месте Вологодская область с 26 867 заявлениями, на третьем - Челябинская область, где о своем желании участвовать в голосовании в онлайн формате сообщили уже 10 526 чел.

"В ряде субъектов пока очень небольшое количество поданных заявлений, но мы в данном случае не комментируем, не оцениваем, плохо или хорошо, тем более, что в ряде регионов у нас не на всей территории будет применяться ДЭГ, а он может локально применяться в отдельных регионах - в районах или городах", - сказала Памфилова, попросив "не делать никаких сравнительных выводов" из представленных на заседании данных.

Памфилова подчеркнула, как она выразилась, "наперекор разного рода спекуляциям": "Мы никого не принуждаем голосовать с помощью ДЭГ так же, как и наши коллеги в регионах. Это абсолютно добровольная, дополнительная возможность у наших избирателей, если они сочтут там, где применяется ДЭГ, что на данный момент на данных выборах им удобнее проголосовать не традиционно, а именно таким образом. Мы расширяем свободу выбора, подчеркиваю слово "свобода".

Ранее в Минцифры уточнили, что в случае, если выборы в регионе проходят в течение трех дней, то заявку через Госуслуги для участия в ДЭГ надо подать до 2 сентября, при двухдневном голосовании - до 3 сентября, а при однодневном - до 4 сентября.

С помощью сервиса "Мобильный избиратель" в 49 регионах можно выбрать участок в пределах избирательного округа, чтобы голосовать не по месту прописки, а там, где удобно. Проголосовать с помощью ДЭГ на выборах в 25 регионах можно будет на федеральной платформе, москвичи голосуют на mos.ru.