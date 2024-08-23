Шесть человек ранены в результате украинского обстрела в Херсонской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Шесть человек ранены в Херсонской области за сутки после обстрела со стороны ВСУ, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ранены и контужены шесть человек, в том числе три человека в Казачьих Лагерях, двое в Алешках и один - в Васильевке (несовершеннолетний 2009 г.р.)", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь. По данным Сальдо, за сутки ВСУ нанесли 36 ударов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области, в основном по населенным пунктам, расположенным в прибрежной зоне Днепра.

Накануне Сальдо сообщил о трех пострадавших из-за обстрелов ВСУ: ранения получили двое жителей Алешек и один - Казачьих Лагерей.