Три человека ранены в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что два человека получили осколочные ранения и контузию в Алешках (мужчина 1958 года рождения и женщина 1963 года рождения), еще один житель области (мужчина 1954 года рождения) ранен в Казачьих Лагерях.

Все пострадавшие госпитализированы.