Поиск

Три человека ранены в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что два человека получили осколочные ранения и контузию в Алешках (мужчина 1958 года рождения и женщина 1963 года рождения), еще один житель области (мужчина 1954 года рождения) ранен в Казачьих Лагерях.

Все пострадавшие госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные заявили об уничтожении ДРГ в 1 км от Скрыльевки Курской области

В Волгоградской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });