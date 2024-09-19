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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина погиб в селе Каиры (Херсонская область) после обстрела со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что за сутки ВСУ выпустили 45 артиллерийских снарядов по девяти населенным пунктам Херсонской области.

В Алешкинском муниципалитете без света в результате обстрелов остались 12 населенных пунктов, сообщил Сальдо.

Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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