Четверо сотрудников волгоградской колонии погибли при захвате заложников

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФСИН сообщила о гибели четверых сотрудников колонии в Волгограде, где произошел захват заложников, еще трое сотрудников госпитализированы.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них скончался в больнице", - сообщили в пресс-бюро службы в пятницу.

Всего, по данным ФСИН, в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных.

"В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщает, что захватчики заложников ИК-19 ликвидированы, есть погибшие и от действий преступников.

Губернатор добавил, что семьям погибших будет оказана поддержка, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что заключенные исправительной колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.

В центральной районной больнице Суровикинского района " Интерфаксу " сообщили, что после захвата заложников в реанимацию направили трех человек.