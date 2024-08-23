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Снайперы нейтрализовали четверых заключенных, захвативших заложников в ИК-19

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о нейтрализации четверых заключённых, захвативших заложников в Волгоградской колонии № 19.

"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. "Проводятся мероприятия по освобождению заложников", - заявили в службе. Там добавили, что в результате действий заключённых есть пострадавшие.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о госпитализации четырех сотрудников ФСИН после нападения в колонии. В регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников, угрозы гражданскому населению нет. В центральной районной больнице Суровикинского района "Интерфаксу" сообщили, что после захвата заложников в реанимацию направили трех человек.

В связи со случившимся в СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация работы колонии). ФСИН инициировала свою проверку произошедшего. Прокуратура Волгоградской области собирается выяснить, как в ИК-19 соблюдались требуемые меры безопасности и режима.

ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.

Росгвардия ФСИН ИК-19 Суровикино Волгоградская область
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