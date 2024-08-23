Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Заключённые исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, сообщило в пятницу пресс-бюро ФСИН.

"В ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников", - заявили в службе.

По данным ФСИН, в результате действий заключённых есть пострадавшие.

ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.