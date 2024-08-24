Семь беспилотников самолетного типа сбиты над тремя областями

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников самолетного типа над тремя областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - сообщили в МО.

Падение фрагментов сбитых дронов привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.