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Семь беспилотников самолетного типа сбиты над тремя областями

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников самолетного типа над тремя областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - сообщили в МО.

Падение фрагментов сбитых дронов привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Воронежская область Белгородская область Брянская область
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