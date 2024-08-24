Падение фрагментов сбитых дронов привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области из-за сбитых беспилотников возникло возгорание, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Ранее в регионе был ликвидирован беспилотник самолетного типа, обломки ранили человека.

В ночь на субботу на территории области была объявлена опасность атаки БПЛА, которая сохраняется до сих пор.