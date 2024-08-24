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В Воронежской области введен режим ЧС на территории трех поселений

В результате ночной атаки БПЛА на регион пострадали два человека

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в трех населенных пунктах для ликвидации детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

"Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась", - сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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