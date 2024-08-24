В Воронежской области введен режим ЧС на территории трех поселений
В результате ночной атаки БПЛА на регион пострадали два человека
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в трех населенных пунктах для ликвидации детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС", - написал Гусев в своем телеграм-канале.
"Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась", - сообщил губернатор.