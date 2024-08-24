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Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что многие из возвращающихся в Россию в результате сегодняшнего обмена российских военнослужащих являются срочниками.

"Многие из тех, кто сегодня был обменян, являются срочниками", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в субботу.

Она уточнила, что в субботу вечером они уже будут в России, и она будет их встречать в Брянской области.

Ранее Минобороны сообщило об обмене между РФ и Украиной: 115 захваченных в плен в Курской области российских военнослужащих на 115 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Минобороны ВСУ Брянская область Татьяна Москалькова Курская область
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