Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военными

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в субботу распространило кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными.

На видео показаны автобусы с российскими военнослужащими, одного из которых осматривают медики в машине скорой помощи.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о возвращении 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области. По данным ведомства, Украине были переданы 115 военнопленных ВСУ.

Как рассказали в министерстве, в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В ведомстве сообщили, что все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.