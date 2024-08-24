Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Новосибирской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 12 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Новосибирской области в субботу, сообщает Минздрав региона.

"12 человек, в том числе 6 несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 16 лет, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом Сузун-Черепаново 23 августа. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно", - сообщает ведомство.

На место ДТП с пассажирским автобусом выезжали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших оперативно доставили в Черепановскую ЦРБ, где обследовали, провели КТ и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы.

В Черепаново сейчас работают анестезиолог-реаниматолог и нейрохирург областной больницы. Решается вопрос о возможности эвакуации пациентов в облбольницу санитарной авиацией.

В субботу в 08:30 мск автобус ПАЗ, следовавший из райцентра Сузун в райцентр Черепаново, съехал в кювет. Первоначально сообщалось о десяти пострадавших. По факту аварии возбуждено два уголовных дела.