Пассажирский автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус попал в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в субботу 08:30 мск автобус ПАЗ, следовавший из райцентра Сузун в райцентр Черепаново, съехал в кювет.

В салоне находились 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Количество пострадавших уточняется.

На фото, опубликованном в телеграм-канале управления, видно, что автобус съехал под мост через небольшую реку, но не опрокинулся.