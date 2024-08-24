Два уголовных дела возбуждено по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - По факту ДТП с участием пассажирского транспорта в Черепановском районе Новосибирской области, в результате которого 10 человек были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Следователем ОМВД России по Черепановскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее следователи СУ СКР по региону возбудили по факту ДТП уголовное дело по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"В результате дорожно-транспортного происшествия все пассажиры автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра", - говорилось в сообщении СУ СКР по региону.

Как сообщалось, в субботу 08:30 мск автобус ПАЗ, следовавший из райцентра Сузун в райцентр Черепаново, съехал в кювет.

На фото, опубликованном в телеграм-канале управления, видно, что автобус съехал под мост через небольшую реку, опрокидывания не было.

ГУ МЧС России по региону сообщало, что автобус следовал по маршруту село Карагужево - город Черепаново, в салоне находились 11 человек, в том числе шесть детей.

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших. По оперативной информации, пятерых госпитализировали в состоянии различной степени тяжести.