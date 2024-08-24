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Все пляжи закрыли в Сочи из-за непогоды

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Сочи временно закрыты пляжи до нормализации погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе администрации Сочи.

"В Сочи для купания закрыты все пляжи. Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий - дождями и сильным ветром", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все предприятия и организации, а также жители и туристы были оповещены заранее. "Пользователям пляжных территорий были дополнительно разосланы предупреждения о надвигающейся непогоде", - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, неблагоприятный прогноз погоды в Сочи и на ФТ "Сириус" действует с 23 по 25 августа включительно.

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"Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что по поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы курорта работают в усиленном режиме.

Как сказал чиновник, жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, отметил он.

Сочи
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