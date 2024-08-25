Минобороны РФ заявило, что Киев на курском направлении потерял уже более 5,8 тыс. военных

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские силы продолжают нести потери на курском направлении.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Как сообщили в Минобороны, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77".