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Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Сумской области и в приграничье Курской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в воскресенье заявило, что за сутки российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в Сумской области и в приграничных районах Курской области.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное", - сказано в сообщении.

По данным министерства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость в приграничье Курской области.

Минобороны РФ сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. "Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - сообщили в ведомстве.

Военные заявили, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сумская область Курская область
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