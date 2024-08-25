Минобороны РФ сообщило об отражении новых попыток атак ВСУ в Курской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что отбиты новые попытки атак ВСУ в Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

"Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявило министерство.

Отмечается, что продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.