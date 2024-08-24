Российские военные поразили "Ланцетом" танк ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области поражен танк вооруженных сил Украины, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в лесистой местности в приграничном районе Курской области".

Минобороны РФ опубликовало кадры удара.