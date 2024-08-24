Поиск

Российские военные поразили "Ланцетом" танк ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области поражен танк вооруженных сил Украины, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в лесистой местности в приграничном районе Курской области".

Минобороны РФ опубликовало кадры удара.

Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уничтожен беспилотник ВСУ, который прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военными

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области

Путин заслушал доклад военных о противодействии ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Возвращены 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Потребление газа в РФ обновило августовский максимум

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Разыскиваемый США за мошенничество израильский блогер освобожден в Петербурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });