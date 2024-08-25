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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 13:30

Москалькова считает причиной ареста Дурова во Франции желание закрыть Telegram

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что причиной ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции является попытка закрыть его сервис.

"Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Телеграм - интернет площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире", - говорится в сообщении в телеграм-канале Москальковой.

По ее словам, "это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира".

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Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

В воскресенье замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание Дурова во Франции, заявил "Интерфаксу", что у властей РФ остаются претензии к Telegram, но его блокировка в последнее время не обсуждалась. В 2018 году российские власти предпринимали попытки заблокировать Telegram.

Хроника Задержание Павла Дурова во Франции
Telegram Татьяна Москалькова Франция Павел Дуров
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