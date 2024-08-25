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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что задержание основателя Telegram Павла Дурова - "часть антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушениями основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах".

Он сообщил, что планирует в ближайшее время переговорить по поводу задержания Дурова с Марин Ле Пен - одним из руководителей "Национального объединения".

"Цель банальна - тотальная слежка и цензура, попытка "заткнуть рот" неудобной для западных элит правде", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram.

Хроника Задержание Павла Дурова во Франции
Леонид Слуцкий Telegram Марин Ле Пен Павел Дуров
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