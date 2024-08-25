Американский журналист Карлсон считает, что Дурова задержали за отказ цензурировать Telegram

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за то, что отказался по приказу правительств и разведки цензурировать сообщения в мессенджере, считает американский журналист Такер Карлсон.

"Павел Дуров (...) сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств", - написал он в соцсети Х.

При этом Карлсон отметил, что Дуров задержан Францией - "западной страной, союзником администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена и энергичным членом НАТО".

"Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", - добавил журналист.

Как сообщалось, сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова накануне вечером, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

В ближайшее время основатель Telegram предстанет перед следственным судьей. "Павел Дуров будет помещен под стражу, это точно", - сообщил TF1 следователь. В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения.

Российские дипломаты проясняют ситуацию с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявили в МИД РФ.