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В Думе заявили, что в РФ есть претензии к Telegram, но блокировать его не планировали

В Думе заявили, что в РФ есть претензии к Telegram, но блокировать его не планировали
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - У властей РФ остаются претензии к Telegram, но его блокировка в последнее время не обсуждалась, заявил "Интерфаксу" замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание во Франции основателя ресурса Павла Дурова.

"Претензии у нашего регулятора были и есть к Telegram, но они не выражались в целом в каких-то мерах. Блокировка Telegram в последнее время не обсуждалась", - сказал Горелкин в воскресенье.

Он отметил, что "Telegram стал площадкой, которая старалась соблюдать нейтралитет".

Горелкин считает, что разрешение ситуации с задержанием Дурова трудно прогнозируемо. "Очевидно, что это история политическая и связана с некоей борьбой за контроль над глобальными информационными ресурсами", - сказал зампредседателя комитета.

По мнению Горелкина, новость о задержании Дурова послужит тому, что "миллионы граждан западных стран, которые не знали ничего об этой площадке, сейчас о ней узнают". "При правильном эффективном подходе это можно использовать с точки зрения популяризации Telegram в западных странах", - добавил депутат.

Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

В миреПавла Дурова задержали во ФранцииЧитать подробнее

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

Хроника Задержание Павла Дурова во Франции
Telegram Павел Дуров Госдума РФ Антон Горелкин
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